十銓今年營收挑戰成長兩成 盤中股價鎖漲停

記憶體產業今年看回升，相關個股營運及股價也都提前反應，記憶體模組廠十銓（4967）去年營收繳出歷史新高表現之後，公司表示，今年全年營收將再挑戰成長2成，全年營運樂觀下，今（11）日該股股價鎖住漲停板，並創下掛牌以來歷史新高價。

去年第4季記憶體產業意外出現提早回升，在需求強勁下，價格也提前反應上漲，帶動相關記憶體公司營運表現，其中，十銓去年全年營收繳出77億元的歷史新高表現之後，公司預期，今年全年營收有機會向92億元邁進，營收成長幅逾19%，今日股價鎖住漲停價55.4元，股價創下掛牌以來的歷史新高。

十銓表示，該公司聚焦三大重要成長動能，包括電競、SSD、工控。而以目前觀察原先受疫情打亂建置速度的伺服器與雲端資料中心客戶，遞延的採購動能已有復甦信號；十銓持續積極投入研發，強化各產品線爭取客製訂單，同時，針對第1季Intel/AMD新款CPU量產及主流型號繪圖晶片上市後的PC換機潮做足準備，全力衝刺產品市占，今年可望陸續開花結果。

對於今年展望，十銓也表示，現階段半導體因原廠停產和產能減少，造成DDR3需求反增價漲，客戶採購需求提高，對十銓整體營收帶來正面效益。其二，樂觀看待2021年記憶體市場景氣與業績表現，瞄準四大領域商機，分別為5G、IoT、雲端伺服器、車載等新興儲存應用需求，在邊緣運算的高速存儲、5G 基地台及串流遊戲等大量數據處理及高速運算領域等應用；同時，加速開發次世代 DDR5 記憶體模組，並積極與各大板卡廠合作，落實相容性及可靠度驗證，預計最快今年第三季推出DDR5新世代記憶體，強化領先業界的研發實力，提振十銓業績向上。