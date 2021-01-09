群聯董座潘健成：今年股利配發22元起跳

群聯（8299）董事長潘健成今（9）日表示，展望2021年雖有缺料考驗，但市場需求強勁，今年營運沒有悲觀的理由。群聯去年處分業外收益挹注，營收及獲利都創新高，今年股利配發將以22元起跳，實際數字要3月董事會決議。這要比去年配發的13元，至少成長約七成。

群聯今天在竹南廠區舉行五期廠區上樑暨廠房附屬停車場動土兩項典禮，宣布將持續擴大研發人才招募。

快閃記憶體 （NAND Flash） 產業歷經2020年的動盪與新冠肺炎的影響，群聯不僅於2020年逆勢繳出亮眼的成績單，2021年更延續這波成長趨勢，加碼興建廠房暨附屬裝卸停車空間，持續擴大研發人才招募。

延續五期廠區的規劃，群聯廠房附屬停車場興建為地下兩樓及地上九樓的大樓，總投資金額超過新台幣8億2千萬，總樓板面積約9400坪，規劃增加超過1000位人員使用空間與相對應停車位，預計2022上半年底前完工並落成啟用。廠房附屬停車場將實現群聯員工人人有車位的規劃，也成為長期停車空間不足的竹南廣源科學園區福利新指標。

此外，群聯五期廠區興建也進入至上樑的階段，預計於今年2021年底前完工並落成啟用。五期廠區將增加1萬3千坪的使用空間，並預估可增加1500至2000位研發工程師，持續維持群聯之全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片研發中心之領先地位。若再加上廠房附屬停車場新增之使用空間，整體總使用建坪將一舉超過4.29萬坪，顯示群聯不僅持續為接下來的成長動能佈局，更宣示持續加碼投資台灣及扎根永續經營的決心。

群聯董事長潘健成於致詞時表示，受新冠肺炎疫情影響，此次的上樑與動土典禮儀式，採取一切從簡的方式進行。除了邀請苗栗副縣長鄧桂菊女士、桃園市長鄭文燦先生、立法委員邱志偉先生、苗栗縣議會議長鍾東錦先生、以及苗栗縣警察局長翁群能先生等，其餘參加人員基本上均為群聯同仁，希望透過簡化儀式的方式，降低新冠肺炎的群聚感染機率，響應政府的防疫措施。

潘健成強調，疫情讓全球的生活與工作型態有了本質的改變，大眾開始逐漸習慣遠距上班、視訊會議、與遠距教學等「新常態 （New Normal）」型態；而「新常態」的生活方式也持續的刺激雲端服務應用、線上影音服務、行動設備、與遊戲電競等需求，這些都是群聯近幾年持續佈局的NAND儲存應用領域，也是群聯持續擴增研發人員與研發支出，並在這20年來累計研發總投資超過300億元與土地廠房設備等資本支出超過60億元的主要因素。