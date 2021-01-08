富動科去年合併營收1.92億元 年增61%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

特殊尺寸利基型觸控顯示器廠商富動科技（6813）今日結算2020年合併營收達1.92億元，年增61%。主因受惠美中貿易戰訂單回流台灣，公司預估今年轉單效應可望延續，加上拓展自有產品，全年樂觀可期。

富動科主要深耕大型與特殊尺寸觸控顯示器市場，其應用範圍廣闊，包含數位教育、視訊會議與娛樂健身，自美中貿易戰開打以來，訂單陸續從中國回流台灣，而富動擁有桃園蘆竹三條自動化產線直接受惠，合併年營收逐年增長，帶動富動科營運穩健發展。

此外，富動科亦持續深耕自有產品，疫情以來帶動遠距數位教育與商務會議需求升溫，並成為新世代趨勢潮流，富動科從台灣數位智能化教育市場切入，未來各校園電子化互動式教具將取代傳統手寫黑白板，企業會議室的投影布幕亦可望升級汰換，富動科將搶進這龐大的市場商機。

展望2021，富動科維持審慎樂觀看法，目前公司在手訂單能見度達第1季末，惟全球貨櫃運輸短缺問題，將影響富動實際出貨狀況，然此為短期不利因素，待航運市況回穩將可望排解，富動仍樂觀轉單效益與新世代的市場商機，挹注今年穩健成長。

顯示器 貿易戰

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