華立去年第4季營運旺 營收連4年創新高

電子材料供應大廠華立（3010）今日公布2020年第4季營收達157.3億元，年增逾12%，去年全年合併營收達到590.8億元，年增8%，連續4年締造歷史新高。

華立表示，受惠遠距及5G帶動宅經濟新科技應，以中美貿易戰帶來的轉單效應，為台灣半導體帶來一片榮景，主力客戶的成熟與先進製程產能供應相當吃緊，終端客戶得提早下單排隊確保供貨。

華立去年也因半導體前段製程光阻液、去光阻液、電子級特氣、CMP研磨液、製程機台零配件的銷售量成長，帶動營收寫下歷史新。

公司預期今年各晶圓廠將積極備料，華立持續協助主力客戶新廠順利裝機進入量產，並戮力爭取研發中新製程的基準品，持續擴大市佔爭取最大份額。

此外，為因應高速、低延遲與大量資料傳輸的5G時代來臨，具AI效能的伺服器蔚為主流，華立引進的5G高頻基板攻入高階伺服器造就去年業績大爆發，未來將繼續參與新世代的雲端伺服器開發，並同步經營交換器市場，因5G網路佈建，400G交換器需求殷切，將持續推進與全球領先伺服器大廠的開發案。

在AI、高速運算、雲端、資料中心的新科技帶動下，IC載板躍為需求主力，成長力道十分強勁，華立與原廠共同推出製程用DI高解析電鍍乾膜攻佔市場，加上兩岸載板廠今年展開積極的擴廠計畫，可預見DI乾膜的營收將大步向前。

另外，為因應疫情各廠商考量要確保生產不能中斷，相繼導入無人與智慧工廠。華立也和與各大PCB廠，開始切入智慧倉儲、無人搬運車、線邊倉等自動化設備，提供多元化的方案獲得客戶好評，自動化營收去年呈現倍數成長，展望今年仍將維持高雙位數的成長佳績。

華立自日本引進知名大廠的光學材料，近年也切入對岸世界級的光學廠，該客戶鎖定的手機即是性價比高的戰鬥機種；在中階手機的鏡頭模組站穩領先地位後，主力客戶進一步打入美系手機、平板品牌的供應鏈，上半年即會接獲應用於平板上的5P鏡頭訂單，下半年則有機會攻進手機的5P或6P鏡頭，將可推升華立在光學材料的營收將持續以雙位數的速度成長。

華立也協助相關廠商推出AR與VR眼鏡，目前已進入小量產；華立除在手機鏡片大有進展外，也跨入安防與車載鏡頭，特別在ADAS(先進駕駛輔助系統)與DMS(駕駛者監控系統)漸成為汽車標配的趨勢引導下，將對鏡頭材料的營收挹注新動能。