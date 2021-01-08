群聯去年營收 484.97億元創新高

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案供應大廠群聯（8299）今日公布2020年12月合併41.75億元，年增2%。全年合併營收達484.97 億元，年增近9%，創歷年新高。公司樂觀雲端服務、遊戲產業、遠 距教學、以及NB電腦產業等，對儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求續增，今年營收和獲利有機會再創新猷。

群聯董事長潘健成表示，2020年對於 NAND 快閃記憶體儲存產業是洗三溫暖的一年，不僅歷經了疫情的影響，連帶對於全體人類的生活都產生了根本的變化。從不習慣每天透 過視訊會議與客戶溝通，到現在已經逐漸習慣甚至覺得視訊會議更方便。

他強調，這樣的變化， 也帶動了WFH (Work From Home) 的各種衍生應用需求，包含雲端服務、遊戲產業、遠距教學、以及 NB 電腦產業等，而這些應用都需要 NAND 儲存產品，也帶動群聯2020年的整體營收達到484.97億元新高。

展望2021年，潘健成表示，全球首款的PCIe Gen4 SSD控制晶片E16至全球 唯一讀寫速度均達到7000MB/s的新一代旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片E18，群聯的技 術能力不僅已經獲得全球客戶的肯定，更直接獲得許多新專案的合作。群聯也將持續努 力，續創 2021 全年營收與獲利佳績。

群聯統計，去年總出貨量年增率，寫下四驚奇 。其中固態硬碟（SSD）及嵌式入快閃記憶體eMMC記憶體模組總出貨量成長超過 25%，刷新歷史同期新高；至於PCIe SSD 控制晶片總出貨量年增 82%，也創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量年增11%，也是歷史同期新高；;記憶體總位 元數 (Total Bits) 成長近 12%，同樣刷新歷新高。