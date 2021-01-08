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宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品。宏碁/提供
宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品。宏碁/提供

宏碁（2353）今日延伸Predator及Nitro系列發表新品，推出三款全新電競螢幕，滿足職業級玩家及業餘玩家對於新型遊戲的廣泛需求；同時也是業界首款通過德國萊因Eyesafe護眼認證的電競顯示器，經由專業的設計，所釋放的高能量藍光低於業界LCD螢幕的標準。

宏碁公司數位顯示事業總經理簡慧祥表示：「宏碁全新電競螢幕搭載業界最新科技，提供玩家更強勁的性能及舒適的人體工學設計。Predator電競顯示器主要針對高性能需求的玩家而設計，以高品質及高穩定性著稱，無論對專業級或業餘玩家而言，都是最佳的選擇。宏碁全新的Predator及Nitro 系列顯示器更提供不同設計樣式及尺寸，能滿足市場上的多元需求。」

宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品。宏碁/提供
宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品。宏碁/提供

宏碁 電競

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