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晶瑞光雙引擎動能全開 力拚Q2送件登錄興櫃

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

晶瑞光電（6787）近期旗下兩大主要業務包括可見光濾光片、近紅外光窄波濾光片(NBPF filter）引擎動能火力全開，力拚今年第2季前送件登錄興櫃

晶瑞光表示，公司20年來聚焦在光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，其中，光學元件玻璃中的可見光濾光片產品，因受惠於今年全球居家工作型態增加、拉升筆記型電腦的出貨量，推進公司主要鏡頭模組客戶針對公司旗下可見光濾光片的新藍玻璃濾光片產品拉貨力道。

此外，受惠全球智慧型手機應用ToF技術滲透率提升，主要國際IDM/TOF模組大廠日前也積極與晶瑞光進行後續NBPF filter產品的認證程序，預計今年上半年前晶瑞光將取得主要客戶供應商資格同時試量產，而在桃園中壢鍍膜廠的產能布局上，除了既有兩條產線外，去年年底前計畫增設的第三條產線，目前也已下單採購相關機器設備，預計今年第1季將開始裝機，有望年產能初步可先拉升至4,000萬顆的水準。

鏡頭模組 智慧型手機 興櫃

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