快訊

羨慕！台塑集團年終獎金出爐 每人可領3.66個月本薪

寒流發威最新低溫特報！今下午到明上午16縣市急凍6度

群創去年12月合併營收270億元 年增22.4%

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
面板大廠群創光電（3481）今(8)日公告2020年12月合併營收270億元，較上月增加3.5%，較去年同期增加22.4%。（本報系資料庫）
面板大廠群創光電（3481）今(8)日公告2020年12月合併營收270億元，較上月增加3.5%，較去年同期增加22.4%。（本報系資料庫）

面板大廠群創光電（3481）今(8)日公告2020年12月合併營收270億元，較上月增加3.5%，較去年同期增加22.4%。

群創光電表示，2020年12月大尺寸合併出貨量共計1,307萬片，較上月增加8.1%；中小尺寸合併出貨量共計3,101萬片，較上月增加13.8%。

群創光電2020年第4季自結合併營收為781億元，較去年同期增加19.0%，與2020年第3季合併營收相比增加4.7%。大尺寸合併出貨量共計3,703萬片，與2020年第3季出貨量3,775萬片相比減少1.9%；中小尺寸合併出貨量共計8,328萬片，與2020年第3季出貨量7,405萬片相增加12.5%。

群創光電指出，2020年全年自結合併營收為2,699億元，與2019年全年營收2,520億元相比增加7.1%。大尺寸全年合併出貨量共計1億3,370萬片，與2019全年出貨量1億2,266萬片相比增加9%；中小尺寸方面，全年合併出貨量共計2億9,170萬片，與2019年全年出貨量2億5,678萬片相比增加13.6%。

營收 群創

延伸閱讀

群創光電 (3481) 12月自結合併營收 較前年同期增22.4%

面板雙虎報喜 去年12月營收均創近三年新高

家登去年12月營收3.59億元 創歷史新高

中美晶去年營收613.97億元 為歷史第三高

相關新聞

台積電去年12月營收小減 去年業績仍創新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）於今（8）日公布去年12月業績，為1173.65億元，雖然呈現小幅月減，但去年業績仍創歷史...

六外資「失望砍價」大立光 最低目標價2,800元

大立光（3008）去年12月營收不如預期，法說會展望又低於預測，外資圈湧現第二波「失望砍價潮」，包括摩根士丹利、大和資本...

被動元件喊漲！外資看好國巨 喊出725元天價

被動元件漲價幅度擴大！高盛證券報告指出，受到全球手機及電動車等主流需求強勁復甦，被動元件龍頭國巨（2327）啟動新一波漲...

宏碁電競螢幕再升級 推出三款全新高刷新率產品

宏碁（2353）今日延伸Predator及Nitro系列發表新品，推出三款全新電競螢幕，滿足職業級玩家及業餘玩家對於新型...

群創光電12月自結合併營收 較前年同期增22.4%

群創光電 (3481) 今天公佈2020年12月自結合併營收270億元，較11月增加3.5%，較前1年同期增加22.4%...

今年成長動能仍強 股后矽力盤中攻上漲停

股后電源管理IC廠商矽力（6415）今(8)日股價猛攻，盤中攻上漲停價2565元。矽力屬於高價股，三大法人持股比例超過9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。