聽新聞
test
0:00 / 0:00
群創光電 (3481) 12月自結合併營收 較前年同期增22.4%
群創光電 (3481) 今天公佈2020年12月自結合併營收270億元，較11月增加3.5%，較前1年同期增加22.4%。群創光電2020年12月大尺寸合併出貨量共計1307萬片，較上一月增加8.1%；中小尺寸合併出貨量共計3101萬片，較上一月增加13.8%。
群創公布2020年第四季自結合併營收為781億元，較去年同期增加19.0%，與第三季合併營收相比增加4.7%。大尺寸合併出貨量共計3703萬片，與第三季出貨量3775萬片相比減少1.9%；中小尺寸合併出貨量共計8328萬片，與第三季出貨量7405萬片相增加12.5%。
群創表示，2020年全年自結合併營收2699億元，與2019年全年營收2520億元相比增加7.1%。大尺寸全年合併出貨量共1億3370萬片，與2019全年出貨量1億2266萬片相比增加9.0%；中小尺寸方面，全年合併出貨量共計2億9170萬片，與2019年全年出貨量2億5678萬片相比增加13.6%。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言