長科*去年12月合併營收9.54億元 創單月新高

導線架需求大爆發，導線架大廠長科*（6548）今日結算去年12月合併營收達9.54億元，創單月歷史新高，月增6.5%、年增15.5%；因產能供不應撫，長科*本季已向客戶調漲價格，且漲幅逾二成，預料將推升本季營收持續繳出亮眼成績。

長科*表示，受惠客戶對封裝材料需求強勁，帶動四方平面無引腳（QFN）用導線架出貨拉升，連傳統傳導線出貨也攀高，挹注去年12月營收寫下單月歷史新高。

長科*指出，隨5G、網通、電動車等應用晶片要求微小化，帶動較成本的QFN導線架封裝強勁需求，日加上本廠商相繼退出或擴產有限，產能供給有限，且短期擴產易，因此在這波晶片廠競相搶後段封測產能，也讓導線架需求大爆發。

據了解，導線架缺貨程度已由原本的12周交貨，拉長至30周，加上銅價大幅上揚，包括長科*、界霖及順德等導線架廠已相繼調漲報價，預估本季漲幅將逾20%，有利長科*、界霖和順德三家導線架廠今年營收和獲利向上提升。

長科*今日股價也在外資轉為買超且加碼買超705張下，股價創下分割以後的高點達以64元作收，大漲3.4元%