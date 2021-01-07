十銓去年合併營收77億元 年增11.8% 創歷史新高

十銓科技（4967）今日公布去年12月營收7.65億元，月增37.5%，年增增27.0%；去年全年合併77億元，年增11.8%，創歷年新高，公司看好今年5G、物聯網 （IoT）、雲端伺服器、車載等新興儲存應用需求，今年全年營收將再戰新高。

十銓表示，去年12月合併營收受惠於下游宅經濟推升儲存需求及終端庫存偏低，加上北美亞馬遜銷量，在節慶檔期高度獲得消費者指名，月增673%，絕佳的銷售成績，也獲亞馬遜頒獎表揚年度最佳企業賣家獎，挹注營運逆勢攀升。

十銓表示，公司聚焦三大重要成長動能：電競、SSD、工控，去年12月SSD銷量較月增逾三成，去年全年SSD和電競銷量較前年成長逾五成。

十銓強調，歷經中美貿易戰、疫情等因素，導致晶圓廠、封測、原物料整體供應鏈全面吃緊，原先受疫情打亂建置速度的伺服器與雲端資料中心客戶，遞延的採購動能已有復甦信號。

十銓持續積極投入研發，強化各產品線爭取客製訂單，同時，針對第一季英特爾和超微新款中央處理器（CPU）量產及主流型號繪圖晶片上市後的PC換機潮做足準備，全力衝刺產品市占，今年可望陸續開花結果。

展望今年，由於DRAM原廠停產和產能減少，造成DDR3需求反增價漲，客戶採購需求提高，對十銓整體營收帶來正面效益。

十銓樂觀看待2021年記憶體市場景氣與業績表現，瞄準四大領域商機，分別為5G、IoT、雲端伺服器、車載等新興儲存應用需求，在邊緣運算的高速存儲、5G 基地台及串流遊戲等大量數據處理及高速運算領域等應用。

同時，加速開發次世代 DDR5 記憶體模組，並積極與各大板卡廠合作，落實相容性及可靠度驗證，預計最快今年第三季推出DDR5新世代記憶體，強化領先業界的研發實力，提振十銓業績向上。

另外，十銓內部也持強化內部研發、業務及行銷專業人才培育並累積技術能量，落實海外各據點的人事扎根和投資布局，將朝年營收92億元目標邁進，力拚全年獲利續戰新高。