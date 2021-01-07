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旺宏去年全年營收398.01億元 年增13.7%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
旺宏電子董座吳敏求。記者杜建重攝影／報系資料照
旺宏電子董座吳敏求。記者杜建重攝影／報系資料照

非揮發記憶體大廠旺宏（2337）結算去年全年營收為398.01億元，年增13.7%，在全球經濟 受新冠肺炎疫情干擾下，營運仍繳出比去年雙位數成長佳績。法人看好今年受惠遠距應用、車用、醫療及工控等領域滲透率拉升下，營收仍將可優於去年表現。

旺宏今日公布去年12月合併營收為33.06億元，月增 9.9%、年增24.2%，顯見在往年淡季中，客戶端的拉貨動能仍然強勁。

旺宏結算去年全年398.01億元，年增13.7%，優於全球半導體成長率，表現亮眼。

旺宏董事會稍早通過今年資本支出30.5億元，將於本季起陸續投資，資本支出將以自有資金及銀行融資，資金主要因應營運計畫需求。主要用於進行12吋廠去瓶頸及投入量產19奈米製 程、48層的3D 儲存型快閃記憶體（NAND Flash），相關產品已在去年底送樣給主力客戶任天堂，預料隨放量出貨，對提升旺宏毛利率及獲利，將帶來極大助益。

旺宏 營收 快閃記憶體

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