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天鈺股價再創新高 盤中攻上漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

顯示器驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）股價持續飆漲，今（7）日盤中股價創新高，攻上漲停價147元。

天鈺股價從去年12月初起漲，12月1日的收盤價為43.1元，12月中旬時已迅速來到近百元價位，經過一小段盤整後，股價持續上衝，至今一個多月內的漲幅超過2倍。

天鈺去年業績倒吃甘蔗，12月業績創新高，累計去年合併營收為108.84億元，同攀歷史高峰，年增18.4％。

天鈺累計去年前三季每股純益為1.38元，而日前公布其去年11月每股純益為1.03元，單月表現超過第3季的每股純益0.73元。

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