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義隆今年展望仍樂觀 盤中漲逾半根停板

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

義隆（2458）去年業績受惠於NB市場應用熱，創歷史新高，今年展望仍樂觀，今（7）日早盤股價漲逾半根停板，最高衝至157元。

義隆去年12月合併營收為16.84億元，為歷史次高，月增10％，年增幅度達98.7％，帶動去年第4季合併營收為46.46億元，站上單季歷史次高，僅次於去年第3季的歷史高點，季減1.2％，年增71.2％。

義隆累計去年合併營收為150.99億元，創歷史新高，年增幅度達59.1％。義隆去年前三季每股純益為7.04元，法人估計，該公司去年應可賺進超過一個股本。

因應晶圓代工供需吃緊，價格上漲，義隆的微控制器（MCU）產品線已經調漲報價，但營收主力、NB應用觸控IC產品線的價格是否調漲，則尚在考慮中。

因為新冠肺炎疫情帶來的NB應用持續熱絡，業界對於今年NB市場規模的預估，保守者評估成長高個位數百分比，樂觀者則評估成長二成左右。義隆表示，會根據客戶給的訂單展望數字來準備，目前仍偏向積極備貨。現階段不但市場前五大NB品牌廠態度積極，市占率較小的廠商也展現出強烈的企圖心，如果零組件廠沒有配合客戶來準備，訂單可能就會流失，所以該公司仍會配合客戶要求來備貨。

義隆在Chromebook的觸控板方面，去年市占率估計超過九成。該公司指出，去年整體Chromebook出貨量可能落在3,700萬至3,800萬台之間。市場對今年相關出貨量預估數字差異頗大，成長幅度預測從一成到五成不等。

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