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面板價格連八月調漲 面板雙虎開盤漲逾3%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
友達董事長彭双浪表示，包括面板在內的資通訊產業榮景將持續到明年上半年。面板產業一手缺IC、一手缺玻璃 ，供需更嚴峻。記者張義宮／攝影
友達董事長彭双浪表示，包括面板在內的資通訊產業榮景將持續到明年上半年。面板產業一手缺IC、一手缺玻璃 ，供需更嚴峻。記者張義宮／攝影

面板報價呈現連八月上漲，群創（3481）、友達（2409）受惠大，今（７）日開盤股價雙雙勁揚，群創及友達漲幅超過3％。

群創今日開盤價13.9元，上漲0.6元，漲幅約4.5%；友達開盤價13.9元，上漲0.4元，漲幅近3%。

市場預估，面板雙虎去年第4季有望賺百億元之後，隨著今年第1季獲利將更勝於上一季。

元月面板報價持續上揚，連八月漲走勢是歷來最長的漲勢，2、3月持續看升。根據WitsView最新面板報價，元月55吋電視面板均價來到176美元，較12月下旬上漲4美元，漲幅2.3%；27吋顯示器面板均價81.2美元，上漲0.5美元，漲幅0.6%；14吋筆電面板均價達31.6美元，上漲0.5美元，漲幅1.6%。

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