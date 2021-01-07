友達 增持佳世達股
友達昨（6）日公告，為深化業務合作及長期股權投資考量，自去年11月4日以來近二個月，友達及旗下康利投資共計取得1萬2,322張佳世達普通股，每單位價格約26.61元，總金額約花費3.28億元。一般預料，友達此舉與力推「AUO NEXT」轉型策略有關。
友達原本就是佳世達最大單一股東，兩家公司並相互持股。友達指出，此次加碼買進佳世達股票之後，累計持有佳世達股票33萬5,231張，金額約62.02億元，持股比例為17.04%；旗下康利投資累計持有2萬2,467張，金額約5.16億元，持股比例為1.14%。
友達表示，此次增持佳世達股票，主要考量長期股權投資，並深化雙方的業務合作。一般預料，佳世達從IT業起家，近年來積極跨入醫療器材事業。這與友達從顯示器產業出發，開始跨足大健康產業及醫療顯示應用市場不謀而合。
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