史上最強 面板報價連八漲

元月面板報價持續上揚，拉出「連八（月）漲」走勢，是歷來最長的漲勢，2、3月持續看升，業界估挑戰「連十漲」，粉碎市場原先擔心三星延後關閉LCD廠，將導致價格回軟的疑慮。

統計過去八個月來，面板平均報價漲逾六成，部分產品甚至翻倍漲，且未來持續看漲，堪稱「史上最強漲勢」。隨著「史上最長、也是最強的面板報價走勢」延續，群創、友達樂翻天。

業界人士直言，過往面板也曾有過好光景，但報價多半是「漲三、五個月，回檔一、兩個月，之後再零星上下整理後攀升」，此波報價一路從去年6月開始轉強，且「一路看回不回」，至今年元月已連漲八個月，累計漲幅逾六成，「漲勢的時間之長、漲幅之大」都是前所未見。

法人指出，面板原料供給緊繃促使客戶拉貨力道延續，今年上半年出貨量預期都能維持高水位，面板價格漲幅也將遠大於原料漲價程度，助攻雙虎獲利。

根據WitsView最新面板報價，元月55吋電視面板均價來到176美元，較12月下旬上漲4美元，漲幅2.3%；27吋顯示器面板均價81.2美元，上漲0.5美元，漲幅0.6%；14吋筆電面板均價達31.6美元，上漲0.5美元，漲幅1.6%。

業界人士說，面板價格從去年6月開始谷底翻揚，因為品牌廠庫存水位偏低，加上疫情催生的宅經濟愈來愈熱，各項電子終端產品需求同時湧出，面板是這些電子產品必備的元件，隨著各大品牌搶貨，加上陸廠不再瘋狂擴產，使得供給受到節制，報價一路上漲。

截至今年元月，面板報價已連八漲，統計去年中以來，面板平均漲幅已超過六成，32吋電視面板漲勢更是凶猛，從30美元附近起漲，元月上旬均價已衝上65美元，漲幅逾一倍。業界普遍預期，本季報價將持續逐月走高，挑戰至少「連十漲」。

由於三星無預警釋出將無限期延後關閉LCD廠生產，導致市場擔心三星不停產，將中斷此波面板漲勢，甚至讓價格開始轉弱。隨著面板報價不受三星延後關廠影響，元月持續衝高，2、3月還要再漲，顯示三星事件的影響並未如外界想像嚴重，業界仍以實際的「漲聲」，消弭相關疑慮。