面板雙虎 拚連二季賺百億

面板業正逢「史上最長、也是最強的報價走勢」的大多頭，群創、友達受惠大，繼去年第4季有望繳出一季賺百億元的成績單之後，隨著今年1至3月報價有望「月月高」，在固定成本變動有限下，本季獲利將更勝於上季，挑戰「連二季賺百億元」佳績。

若雙虎能順利在去年第4季與本季都賺百億元，是時隔12年後，再度出現「連兩季賺百億元」的盛況。

由於面板供不應求的缺口仍大，雙虎也都已宣布農曆春節不放假，將全力衝刺出貨，友達總經理兼營運長柯富仁還開玩笑地說，如果春節照常放假，「會被客戶吊起來」。

雙虎先前都喊出力拚去年全年虧轉盈，也就是要在去年第4季將前三季虧損弭平，換算下來等同單季大賺百億元。如今面板價格續漲，一季賺百億元的氣勢延續到今年，法人也看好雙虎上半年獲利可維持在高水位，連二季賺進百億元的機率不小。

法人指出，雙虎現在幾乎都是處於滿載生產，以最新公布的去年11月出貨為例，友達整體10吋（含）以上大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆電腦面板等超過1,081萬片，中小尺寸面板出貨量約935萬片；群創大尺寸面板合併出貨量共計1,210萬片，中小尺寸面板合併出貨量共計2,724萬片。

由於雙虎從去年第3季開始都已突破損益平衡點，在面板價格走揚之下，毛利率攀升，雙虎數千萬片的出貨都會有超額利潤，本季獲利持續看好。