大立光低潮 二外資砍價

大立光公布去年12月營收不如預期，外資圈失望砍價，花旗環球、摩根大通昨（6）日出具分析，雙雙將大立光財務預測及目標價下修。摩根大通直言，大立光今年會是辛苦的一年，除非鏡頭升級有更明朗的刺激動能，否則獲利低潮可能延續到下半年。

目前外資圈對大立光看法多空交戰，摩根大通評級重申「中立」，目標價3,500元下修到3,300元，花旗股價預測雖也自4,250元下調到4,150元，但評級維持「買進」；摩根士丹利重申「中立」評等和3,800元目標價，滙豐、大和則同步維持「買進」評級，目標價3,675元、4,200元不變。

大立光昨因業績利空衝擊，開盤隨即跳跌，盤中一度大跌7%，終場收跌245元，以3,070元作收，交易量爆出近七個月最大的2,656張。外資賣超907張，連二賣。

摩根大通表示，大立光去年第4季營收低於預期，由於匯率走強，將公布的財報也可能不如預期。展望今年，雖然蘋果iPhone銷售成長，全球手機出貨也預估向上，但大立光缺少華為訂單的支撐，且在iPhone淡旺季的轉換時期仍會影響鏡頭出貨，預期大立光第1季和今年營運都相對保守。

據摩根大通預估，大立光第1季營收可能較去年第4季下滑23%，毛利率跌落65%關卡，降至近八季最低的64.3%。換算每股純益將降到39.6元，季減24%；今年EPS則預估約193元。

花旗則表示，影響大立光毛利率的因素有四，分別是產品組合、生產良率、產能利用率及匯率變動。考量去年第4季高階iPhone賣得不錯，大立光產品組合表現應不差，但新台幣走強，恐大幅抵銷利多，因此預測上一季的毛利率落在65%。