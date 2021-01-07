14法人看好台積衝600元

台積電將在14日召開法說會，外資掀起上修潮，繼里昂證券喊出650元的新高價後，摩根士丹利及美銀證券最新報告也上調台積電獲利預測，除了看好第1季營運淡季不淡，今年營收財測高於預期，資本支出並將因應英特爾的晶片外包需求提高到200億美元之上，創下資本支出新紀錄。

台積電昨（6）日股價反映利多，一開盤就大漲13元攻上555元，再創掛牌新里程，雖受台股壓回漲幅收斂，但尾盤仍收漲7元，收549元。市值成長到14.2兆元。

加上摩根士丹利和美銀，看好台積電股價逾600元的內外資擴大到14家，其中，除里昂證喊出650元排名第一，美銀證的640元追平華興資本，並列為對台積電股價預測第二高的外資。

摩根士丹利對台積電法說會預測有三利多，首先是去年下半年晶片庫存快速去化，部分晶片供不應求，今年上半年居家辦公需求續強，第1季營運將淡季不淡。

其次，據統計，目前市場對台積電首季營收看法偏向保守，平均預測較去年第4季衰退6%到8%；摩根士丹利認為，減幅應會縮小到3%內。其次，因第1季營運優於預期，今年台積電營收看增一成以上，樂觀情況更上探15%，此預測直追花旗環球預估的16%。

第三，摩根士丹利調查，台積電有機會和英特爾在3奈米達成合作協議，加上未來蘋果A17晶片也預期採用3奈米，將讓台積電大幅上修資本支出來滿足兩大客戶。