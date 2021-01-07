鴻海目標價 外資喊到130元

鴻海公布去年12月營收達7,137億元，優於外資圈預期，摩根士丹利等四家外資出具分析，包括摩根士丹利、花旗環球同步把鴻海目標價提高到130元，並列為對集團股價預測最高的外資；摩根大通則把鴻海目標價提高到120元，是市場第二高的預測，大和資本則是維持105元目標價不變。

鴻海昨（6）日股價挾業績利多，早盤一度大漲4%，衝上109元締造波段新紀錄，隨後受盤勢震盪漲幅收斂，終場仍力守紅盤，漲1元，收105元。外資擴大買超逾3.3萬張，連五個交易日都買超。

花旗分析，鴻海上個月營收繳出亮眼成績，反映高階iPhone 12熱賣優於預期，且因第4季營收高出市場平均預測一成之多，財報也可望將繳出優於預期的表現。其預測上一季每股純益（EPS）達到4元，較第3季大幅成長近八成。

花旗表示，近期高階iPhone在主要市場的熱銷度不減，鴻海第1季營運不看淡。往年鴻海首季相對於前一季的減幅有四到五成，預期今年第1季只會衰退34%，相較去年同期則有四成以上的成長。

花旗進一步指出，鴻海營運有蘋果加持外，集團頻頻發布電動車消息，也強化長線投資人的信心。雖然電動車效益雖還有待發酵，但集團毛利向上趨勢確立，整體營運將逐年成長。

摩根士丹利則表示，鴻海積極進軍電動車，反映在短線股價漲贏台股，正是市場對集團一大肯定。

值得注意鴻海股價雖然突破百元，但未來一年本益比僅提高到11倍；摩根士丹利統計，此數值仍遠低於過去三年平均的12倍，反映評價依舊低估。在此同時，外資持有鴻海比率提升到46%，也低於2017年高峰的55%，因此看好資金續買。

摩根士丹利指出，拜iPhone今年出貨成長及新事業效益逐步顯現，預估集團毛利率成長到7%，換算每股純益將升至9元至10元。

至於摩根大通預測，未來幾季鴻海將介紹二到三個電動車合作夥伴，最快在第2季發表首款商業化車款，讓投資人對集團發展有更具體的想像。