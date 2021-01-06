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外資喊天價 高盛升聯詠目標價至510元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯詠總經理王守仁。報系資料庫
聯詠總經理王守仁。報系資料庫

外資圈上修不斷，甚至頻喊新天價，高盛證券最新報告，看好晶片大廠聯詠（3034）受惠晶片供不應求，以及今年手機TDDI、OLED等需求正向成長，一口氣將聯詠目標價大幅升上510元，為外資圈最高價，隱含聯詠有機會挑戰「500元俱樂部」。

高盛表示，今年全球經濟逐步擺脫新冠肺炎陰霾，5G建設也恢復正軌，整體手機出貨預期較去年大幅成長12%，明年持續增加2%，使手機TDDI需求快速成長。在此同時，供應鏈也指出，電視和PC拉貨需求續強，都有利聯詠營運。

高盛指出，去年底驅動晶片已傳出供不應求，最近8吋和12吋供給仍吃緊，推估晶片廠還會啟動新一波漲價，包括大尺寸面板驅動晶片及手機晶片都會上調價格，1、2季面板驅動晶片皆看漲5%-10%。

進一步就TDDI和OLED來看，高盛表示，今年兩大產品滲透率將正向成長，手機TDDI出貨繼去年成長到7.28億顆，今年預期增加到8.5億至9億顆，而聯詠目前份額有35%-40%。OLED驅動晶片部分，則預期聯詠今年出貨成長到8,500萬顆，使聯詠手機面板驅動晶片ASP擴張到50.3%。

高盛將聯詠今、明年獲利同步大幅上修27%、25%，每股純益（EPS）提高到24.8元、25.9元，目標價一口氣喊到510元。

晶片 聯詠 手機

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