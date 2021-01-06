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晶電、隆達合組富采今掛牌 跳空鎖漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

富采控股（3714）今（6）日以每股82.8元正式掛牌，該股展現LED股許久未見的高價及強勢表現，股價今日以跳空漲停開出之後，隨即一路鎖死在漲停價91元，盤中委買單多達2.9萬張。

晶電日前提列大筆資產減損，市場解讀是希望在今年富采投控掛牌第一年就繳出獲利表現，該公司也對今年LED產業及公司營運持樂觀看法。

晶電總經理范進雍日前也表示，疫情重創歐美，使得LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，因此，今年過年生產線不會停，加班的情況更是2009年以來首見。

展望今年公司營運，該公司表示，看好今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望有明顯優於去年的表現，晶電並預期，今年市場需求及公司銷售Mini LED都將在今年持續提升，公司營運可望比去年大幅成長。

LED 晶電

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