鈺太業績看俏 盤中攻上漲停

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）近期業績持續看俏，該公司今（5）日盤中股價攻上漲停價236.5元，達去年10月下旬以來高點，惟到昨日為止，外資對其已連五賣。

鈺太去年11月業績續創歷史新高，累計前11月合併營收為17.06億元，年增34.8％。法人估計，即使有年底盤點結帳因素，鈺太去年業績應當仍可達18億元以上，創歷史新高，而今年營收也有望持續成長三成，再度改寫新猷。

展望今年，法人表示，鈺太有望持續受惠於疫後新常態生活的應用需求，首季業績還有望呈現季增。

目前NB應用約占鈺太超過六成營收比重，其去年在MEMS的NB應用市場，市占率已達四成，今年將進一步挑戰五成，是其業績主要增長動能。

法人指出，去年全球NB出貨量約1.8億至1.9億台，以每台搭載2顆MEMS麥克風來計算，鈺太拿下四成市占，帶動全年數位MEMS麥克風（D-MIC）出貨量上看1.5億顆。而今年全球NB出貨量估計可大增至2.5億台，該公司市占率若提升到五成，出貨量將可從2.5億顆起跳，年增率超過六成。