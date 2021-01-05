錩新0.29元 強茂0.26元

錩新（2415）近期股價波動劇烈，遭列為警示股，昨（4）日應主管機關要求，公告自結去年11月稅後純益為2.08億元，年增1,035%，每股純益0.29元。錩新去年前三季每股淨損0.18元，去年11月轉為獲利，並可弭平前三季虧損。

錩新表示，業績及獲利好轉主要受惠汽車揚聲器訂單集中在下半年出貨。展望今年營運，錩新認為，上半年可望優於去年同期；去年受到疫情影響，歐美車廠上半年出貨量減少，影響到錩新在汽車揚聲器的供應量，今年仍需密切觀察疫情的後續發展。昨日錩新股價收在波段新高價27.95元，上漲2.65元，成交量8,242張。

【記者李孟珊／台北報導】二極體廠強茂（2481）隨著電動車題材發酵，股價連日大漲，遭列入警示股，昨（4）日應主管機關要求，公布去年11月自結獲利8,700萬元，年增64%，每股純益0.26元。

強茂在車用市場布局完整，MOSFET獲汽車品牌導入，為強化車用產品線營運動能，先前與聯電結盟，未來將擴大在電源管理IC及二極體市場的車用產品線布局。