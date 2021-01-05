快訊

大逆轉！熊貓外送員竟帶槍送餐 釀衝突被刺殺

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錩新0.29元 強茂0.26元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

錩新（2415）近期股價波動劇烈，遭列為警示股，昨（4）日應主管機關要求，公告自結去年11月稅後純益為2.08億元，年增1,035%，每股純益0.29元。錩新去年前三季每股淨損0.18元，去年11月轉為獲利，並可弭平前三季虧損。

錩新表示，業績及獲利好轉主要受惠汽車揚聲器訂單集中在下半年出貨。展望今年營運，錩新認為，上半年可望優於去年同期；去年受到疫情影響，歐美車廠上半年出貨量減少，影響到錩新在汽車揚聲器的供應量，今年仍需密切觀察疫情的後續發展。昨日錩新股價收在波段新高價27.95元，上漲2.65元，成交量8,242張。

【記者李孟珊／台北報導】二極體廠強茂（2481）隨著電動車題材發酵，股價連日大漲，遭列入警示股，昨（4）日應主管機關要求，公布去年11月自結獲利8,700萬元，年增64%，每股純益0.26元。

強茂在車用市場布局完整，MOSFET獲汽車品牌導入，為強化車用產品線營運動能，先前與聯電結盟，未來將擴大在電源管理IC及二極體市場的車用產品線布局。

錩新 疫情

延伸閱讀

全宇昕將掛牌 今年業績增幅上看15%

挑戰兆元市值！外資看台達電 喊出400元天價

稀缺資源概念／聯電、世界 擴產搶市

強茂、順德 認購搶鏡

相關新聞

南電 營收衝高

載板暨PCB廠商南電（8046）昨（4）日公布去年12月營收37.3億元，月成長2.2%，年成長23.8%，為九年來新高...

錩新0.29元 強茂0.26元

錩新（2415）近期股價波動劇烈，遭列為警示股，昨（4）日應主管機關要求，公告自結去年11月稅後純益為2.08億元，年增...

致和證去年EPS 2.004元

台股2020年先蹲後跳，挹注證券商業績轉佳，致和證券公告自結去年12月稅後盈餘9,366萬元、每股純益（EPS）0.39...

今國光、佳凌 Q1不看淡

光學鏡頭廠今國光（6209）、佳凌各擁物聯網及視訊鏡頭題材，本季營運有望淡季不淡。今國光預期，在遠紅外線及物聯網鏡頭等產...

仲琦董事長 黃文芳出任

仲琦科技（2419）昨（4）日舉行臨時董事會，由於階段性任務達成，以及個人生涯規劃安排，創辦人暨董事長鄭炎為請辭仲琦董事...

詮欣 三大產品出貨看增

連接器廠詮欣（6205）今年車用、筆電與資料中心伺服器三大應用產品出貨有望全面成長，營運展望樂觀。法人預估，詮欣今年全年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。