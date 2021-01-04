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富采將高價掛牌 今LED族群先啟動漲勢

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED大廠晶電（2448）、隆達（3698）共同換股成立的富采投控（3714），將於1月6日以82.8元新股掛牌，由於是國內LED股許久未見的高價LED股，市場預期，屆時可望對目前股價普遍偏低的LED股形成拉抬效果，今（4）日LED提前發動漲勢，包括億光（2393）、榮創（3437）等6檔LED股以漲停板收市。

由於LED產業整體營運並沒有明顯的回升跡象，因此，在台股近一年來指數持續歷史新高的過程中，LED股整體表現相對落後，到目前為止，也可說是台股電子股族群中，整體股價表現相對落後的族群，但今日在富采投控6日即將以82.8元的高價掛牌激勵下，LED股整體表現轉強。

除了富采投控即將以高價掛牌之外，補漲力道也是點燃今日LED股漲勢的重要原因，今日包括億光、榮創、宏齊（6168）、佰鴻（3031）、光鋐（4956）及艾笛森（3591），6檔個股均以漲停板收市，另外，鼎元（2426）、光磊（2340）、聯嘉（6288）及光鼎（6226）也都是上漲表現。

調研機構集邦科技（Trendforce）旗下光電研究處先前也表示，隨著各家電視品牌廠商紛紛導入Mini LED背光電視，隨著技術提升成本持續優化，預估今年Mini LED背光電視將會達到440萬台，占整體電視市場比重約2%，預期對富采投控、榮創、光鋐及億光等，布局Mini LED的廠商將有業績上的助益。

此外，億光日前也指出，該公司今年在不可見光、背光、與車載電子產品出貨均可望優於去年，其中不可見光主要成長來自新應用市場，包括車用、5G、物聯網（IoT）相關，背光產品今年會將有Mini LED新產品開始出貨，今年營運將有優於去年表現。

LED 電視

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