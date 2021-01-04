信邦、宏致、貿聯 衝刺轉型

連接器廠信邦（3023）、宏致、貿聯-KY衝刺轉型，提升高毛利產品比重，提升競爭力。其中，宏致切入網通領域、貿聯則成為特斯拉主力供應商，信邦更是完全退出筆電應用領域，布局自動化生產及物流領域連接線組。

宏致上市時，筆電相關應用營收比重達100%，隨著筆電產業成長趨緩，啟動轉型，朝工業、雲端網通、車用等領域發展，並透過併購強化產品線，朝提供客戶精密零組件解決方案方向努力。

信邦也積極切入醫療、車用、綠能、工控、通訊等「MAGIC」五類高毛利應用，目前營收比重來看，醫療占10%、汽車為8%、綠能占30%、工控為26%、通訊26%。

貿聯從傳統的筆電、電視等低階產品，逐步朝向工業、醫療、替代能源、電動車等領域發展。