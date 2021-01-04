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大立光今年EPS 喊234元
大立光本周四召開法說會，法人預期，大立光今年上半年營運續呈淡季狀態，但下半年成長幅度大，使全年營運有機會拚新高，多達五家外資都預測今年每股純益（EPS）創新高，其中麥格理喊到234元最高。
大和資本則預估今年EPS成長到210.8元，優於2019年的210.7元。而摩根士丹利、花旗環球、瑞士信貸分別預估達到226元、212元、216元。至於今年股王可能配發的股息預估在70元至90元。
瑞士信貸等七大外資預估，大立光將公布的去年12月營收與11月相當，全年EPS較前年衰退，落在180元至190元，但今年下半年成長動能樂觀，總獲利拚新高。外資法人並將在法說會關注首季iPhone出貨、華為訂單缺口、鏡頭升級、匯損情形及擴產進度，為調整財測的主要依據。
大立光去年11月營收來到年度單月新高，月增2%至54.2億元，預期12月持平11月，優於往年表現。近期外資賣超大立光力道減輕，12月減碼725張，低於11月賣超近千張。31日封關大立光跌30元，收3,195元。
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