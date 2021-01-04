聽新聞
test
0:00 / 0:00

大立光今年EPS 喊234元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

大立光本周四召開法說會，法人預期，大立光今年上半年營運續呈淡季狀態，但下半年成長幅度大，使全年營運有機會拚新高，多達五家外資都預測今年每股純益（EPS）創新高，其中麥格理喊到234元最高。

大和資本則預估今年EPS成長到210.8元，優於2019年的210.7元。而摩根士丹利、花旗環球、瑞士信貸分別預估達到226元、212元、216元。至於今年股王可能配發的股息預估在70元至90元。

瑞士信貸等七大外資預估，大立光將公布的去年12月營收與11月相當，全年EPS較前年衰退，落在180元至190元，但今年下半年成長動能樂觀，總獲利拚新高。外資法人並將在法說會關注首季iPhone出貨、華為訂單缺口、鏡頭升級、匯損情形及擴產進度，為調整財測的主要依據。

大立光去年11月營收來到年度單月新高，月增2%至54.2億元，預期12月持平11月，優於往年表現。近期外資賣超大立光力道減輕，12月減碼725張，低於11月賣超近千張。31日封關大立光跌30元，收3,195元。

大立光 外資 瑞士信貸

延伸閱讀

長榮、陽明、萬海 法人喊高價

大立光周四法說 法人三問

長榮、萬海 聚焦長天期

謝金河：傳產股窗外有藍天

相關新聞

台積今年股息 上看13元

台積電2020年完美封關，收盤創下530元歷史紀錄，ADR更持續飆高音。外資圈看好台積電14日法說會釋出半導體產業及今年...

啟碁新單到手 年營收衝千億

啟碁喜迎今年新iPhone的5G毫米波天線大單之際，也搶搭當紅的低軌衛星相關商機，打入特斯拉執行長馬斯克另一重要投資Sp...

大立光今年EPS 喊234元

大立光本周四召開法說會，法人預期，大立光今年上半年營運續呈淡季狀態，但下半年成長幅度大，使全年營運有機會拚新高，多達五家...

大立光周四法說 法人三問

大立光將於周四（7日）召開線上法說會，由執行長林恩平主持，由於大立光為蘋果供應鏈指標，市場關注，在上季表現疲弱後，本季能...

飆股的故事／傳奇轉型奏效 獲利踩油門

遊戲研發商傳奇近年轉型有成，在歷經連續三年虧損後，近七季都獲利，營運狀況漸趨穩定，今年也將推出多款自研遊戲，長線看好下吸...

被動元件三雄 法人按讚

全球消費需求回溫，被動元件漲價後持續供不應求，法人調查，國內被動元件廠因應市場需求強彈，稼動率不斷提高，庫存天數難見拉升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。