台積今年股息 上看13元

台積電2020年完美封關，收盤創下530元歷史紀錄，ADR更持續飆高音。外資圈看好台積電14日法說會釋出半導體產業及今年營運振奮人心的展望，特別是今年營收有望挑戰1.5兆元，獲利近6,000億元，配發股息上看13元。

台積電預期締造「新三高」的好表現，將為台股元月上攻15,000點的領頭羊。

台積電成為外資跨年抱股首選，上周四封關國際資金大買4,608張，連六天買超，不僅激勵權王股價飆新高，晚間ADR還持續翻漲至109.04美元，溢價17.3%，換算現貨價可達621元。外資法人指出，熱錢買權王不只是新年布局效應，還搶先卡位法說會行情。

台積電主要客戶需求強勁，去年11月營收締造歷史次高成績，累積前11月營收1.22兆元，年增26%。花旗、瑞銀、摩根士丹利、大和資本、里昂、美銀及Aletheia資本等七外資預期，台積電12月營收仍有千億元，使全年營收可達1.34兆元至1.36兆元的新高表現。

七外資預期，台積電去年獲利有望為首度年賺兩個股本，較低的里昂、大和等預期19元至20元，較高如美銀和摩根士丹利等預測20元之上。換算去年第4季每股純益介於5.2元至5.6元，有機會為單季最佳。

放眼2021，外資圈更看好台積電再登峰造極，營收平均的成長幅度達11%，樂觀派外資如花旗更樂觀成長16%，總營收挑戰1.5兆元至1.57兆元；每股純益估21元至23元。台積電今年配發股息也將優於去年，花旗、大和等預估11元至12元，最高是摩根士丹利預估有13元。

外資普遍預期，今年第2季為台積電營運谷底，有別於往年淡季在第1季。瑞銀指出，近期非華為的中國手機品牌和iPhone新機延續第4季的拉貨動能，原應在年初浮現的庫存調整遞延；里昂及大和此前也預期，台積電的庫存調整風險在第2季才顯現，因此第1季營運仍可能持穩第4季旺季水準。

Aletheia資本分析，多數市場預測還沒涵蓋高通晶片轉由三星代工的影響，台積電實際成長幅度可能略低於預期，不過下半年先進製程良率大幅提升，以及年底英特爾可望發包晶片，提高台積電下半年到2022年爆發潛能，逐年成長的趨勢無虞。