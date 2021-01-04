啟碁新單到手 年營收衝千億

啟碁喜迎今年新iPhone的5G毫米波天線大單之際，也搶搭當紅的低軌衛星相關商機，打入特斯拉執行長馬斯克另一重要投資SpaceX主導的星鏈（Starlink）供應鏈。

啟碁目前年營收約600億元，因應相關新訂單到手，啟動越南、台灣等地大規模擴產。法人評估，啟碁新產能加入後，將備妥年營收衝千億元的產能，較現階段大增逾六成，迎接各類產品新訂單。

啟碁董事長謝宏波曾公開表示，啟碁主要產品線包含5G、IoT（物聯網）、寬頻、汽車電子、天線、射頻模組等，都是未來趨勢，對營運展望審慎樂觀。

近年啟碁布局新產品線，新客戶與新訂單也在2020年陸續見到成效，2021年貢獻營收可望開始浮現。

除了可望打入蘋果供應鏈，啟碁在低軌衛星也大有斬獲。去年7月國外媒體就在美國聯邦通信委員會（FCC）批准SpaceX的星鏈（Starlink）路由器產品文件中，發現啟碁的名字。

啟碁設計製造的低軌衛星路由器，可以接收外部衛星訊號，作為家用路由器，以無線網路方式提供給家庭用戶進行寬頻上網，據了解，SpaceX計畫將此款路由器作為為美國北部及加拿大等市場提供服務的用戶端設備。

展望2021年，啟碁認為，WiFi 6、車聯網產品、5G、物聯網產品及新產品應用都可望成為營收成長動能。

因應美中貿易戰及看準未來新機會，啟碁除了大陸生產基地，近年積極拓展台灣及越南產能。