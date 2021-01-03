飆股的故事／傳奇轉型奏效 獲利踩油門

遊戲研發商傳奇近年轉型有成，在歷經連續三年虧損後，近七季都獲利，營運狀況漸趨穩定，今年也將推出多款自研遊戲，長線看好下吸引買盤進駐，上周四（31日）收盤價76.9元，近二個月以來大漲三成。

圖／經濟日報提供

傳奇2002年由董事長張峰旗創立，找來現任總經理、當時還在就讀清大資工研究所博士班的周俊男負責研發工作，團隊花費大約三年時間，開發出傳奇第一款線上遊戲《曙光》。

《曙光》雖在程式和美術都達到一定水準，但因為缺乏適當的企劃人才，讓這款遊戲出師不利。首款遊戲失敗後，促使傳奇企劃團隊大換血，讓整體實力變得更堅強。2008年傳奇推出線上遊戲《精靈樂章》大獲成功，且不只在台灣市場獲得迴響，也在日本、歐美等15個國家發行，全球至今累計超過800萬個帳號，奠定傳奇放眼海外的視野。

因為掌握到線上遊戲研發訣竅，傳奇陸續推出《聖境傳說》、《晴空物語》等成功作品，並在2011年掛牌上櫃，當年每股純益高達14.43元，股價在2012年來到歷史高點的420元。

傳奇也在此時趁勝追擊，於2013年轉上市，成為台灣首家上市文創類遊戲個股，並且在2012~2014年長期維持遊戲股王的地位。

但在智慧手機問世後，線上遊戲面臨手機遊戲的強烈競爭，手遊成為遊戲市場主流已成定局，傳奇因而決定在2015年全面轉型研發手遊。

在2016~2018年的沈潛期，傳奇年年面臨虧損，全年每股損益分別為-0.98、-2.56及-2.6元，股價也一路下探，最低來到39.5元。

不過傳奇的回歸比預期更快。2019年，傳奇將旗下IP《拉普拉斯的神子》授權給中國大陸遊戲業者簡悅，開發出手遊《風之國度》，並由傳奇取得台港澳和日本營運代理權，這款遊戲在台、日都獲得玩家青睞，讓傳奇2019年每股純益大幅增加，轉虧為盈至4.48元。

傳奇將於本季在台港澳推出以《精靈樂章》IP製作的手遊，並在第2、4季陸續推出國際版和日版；接下來，第2季將發行一款自行研發的寫實風MMORPG，並於第4季發行國際版；還有一款自研回合制策略手遊，預計在第3季上市。

法人表示，傳奇成功轉型至手遊開發，加上IP授權遊戲繳出佳績，讓獲利表現漸趨穩定。

不過法人也指出，遊戲產業特性是市場反應難以精準預測，遊戲是否獲得玩家青睞仍要等發行後才能底定，因此新遊戲能對業績有多少挹注仍須觀察。

此外，因為股本較小、營運狀況較難掌握等因素，三大法人對傳奇著墨較少，加上股價已上漲一段，並在波段高點出現長上影線，投資人介入時需更加謹慎。