燁興不銹鋼盤元連九漲

經濟日報 / 【記者林政鋒／高雄報導】

主力不銹鋼線材廠燁興（2007）昨（31）日開出今年1月不銹鋼盤元盤價，300系每公噸大漲6,000元，漲幅創去年以來新高，並連續第9個月上漲。另燁興持股五成的「義享天地」開幕後，開放營運的中餐廳及港式飲茶反應相當不錯，未來展望看俏。

法人表示，全球鋼價走高，不銹鋼行情隨著鎳價上揚表現不俗，燁興基本盤鞏固，轉投資的「義享天地」再逐步建立口碑，內外皆美有利長期布局。昨天燁興收盤9.62元，跌0.24元。

燁興個股近期表現亮眼，投資圈觀察重點除基本面外，關鍵在於轉投資「義享天地」開幕的發展。根據商情，「義享天地」飯店先試營運，目前有皇豪中餐廳、京翠港式飲茶及自助餐等，近日市場反應都不錯，有饕客按讚對營運高度加分。

法人分析，燁興投入「義享天地」資金數十億元，會計帳上可提高燁興淨值，長期投資價值浮現，吸引買盤強勢表態，個股二個多月來漲多跌少，成交量暴增。此外，持有燁興58%股權的母公司燁輝同步受惠，燁輝與燁興合計持有義享天地百分百股權，營運後吸引大量人潮與錢潮，最大特色就是天天收現金，屆時龐大通暢的金流，對燁興與燁輝如虎添翼。

燁興主管指出，不銹鋼線材三成外銷，重點放在亞洲、歐盟與美國，隨著後疫情時期重建商機回溫，內外銷策略在於鞏固長期夥伴關係。另不銹鋼之外，燁興碳鋼線材百分百內銷，昨天調高明年元月盤價每公噸6,000元，將加強市場優化與產品精進，擴大競爭優勢。

不銹鋼 燁輝

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