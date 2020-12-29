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法人看好立積兩動能 首評建議增加持股

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

立積（4968）為全球第三大Wi-Fi FEM供應商，市占率15~18%，僅落後思佳訊及科沃，以布局無線基地台路由器為主，法人首次追蹤立積，看好兩大動能，建議增加持股，目標價440元；立積今(29)日開高走高，盤中漲幅逾2%。

法人表示，立積聚焦Wi-Fi的功率放大器(PA)、射頻前端模組(FEM)業務，預估2020~2022年營收複合成長率26%，主要動力包括，在中系智慧手機Wi-Fi FEM的市占率擴大，及在全球網路業者Wi-Fi 6標案強勁成長。

法人指出，由於立積在中系智慧手機市佔率持續提高，加上Wi-Fi 6路由器展望正面，預估2021~2022年獲利將強勁年增；立積今日以373元開出，上漲4.5元，一度拉升至388元，盤中漲幅2.17%。

立積 Wi-Fi

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