聯發科今年第三起併購案 九暘漲停、逾28萬張排隊等買

聯發科（2454）旗下絡達將以每股22元，收購乙太網路收發器與交換器晶片設計商九暘全數股權，這是聯發科今年第三起併購案；聯發科在轉單及併購題材下，今(28)日開高走高，盤中漲幅逾3%，九暘（8040）則是跳空漲停開出後鎖死，盤中高達28萬多張買單排隊等買。

聯發科今年啟動併購，繼透過旗下立錡以8,500萬美元收購英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線；及透過絡達收購網通晶片廠亞信（3169）二成股權後，絡達將再收購九暘，每股22元，收購九暘全數股權，以九暘上周五收盤價19元計算，溢價近15.8%；九暘今日以20.9元漲停開出後鎖死，盤中成交量不到千張。

聯發科今年除了啟動併購之外，近期則是受惠於轉單效應，美國對中芯禁令效應延燒到智慧手機市場，市場傳出，由於高通搭配5G晶片出貨的電源管理IC大量在中芯投片，近期面臨無貨可搭的窘境，非蘋品牌將訂單轉至聯發科。

法人認為，聯發科訂單滿手，有助拉高產品均價與毛利率，聯發科不評論接單與客戶訂單動態；但聯發科董事長蔡明介曾表示，今年總營收將超過100億美元，且強調「聯發科不會缺貨」；聯發科今日以724元開高，一度拉升至741元，盤中漲幅3.49%。