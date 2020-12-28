快訊

境外移入+5！ 陳時中下午2時公布英航班檢驗結果

2020年「40間熄燈名餐廳」總盤點！半世紀老店只能成回憶

敦泰早盤股價持續走揚 逼近百元大關

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
敦泰董事長胡正大。 （本報系資料庫）
敦泰董事長胡正大。 （本報系資料庫）

IC設計廠商敦泰（3545）近期表現搶眼，不但營收躍升，獲利也大增，推動股價持續走揚，早盤漲逾8％，一度達99元，百元大關已近在眼前。

敦泰於25日應主管機關要求，公布11月每股純益為1.01元，已接近其第3季的單季每股純益1.06元，獲利為2.09億元，年增幅度達6.5倍。敦泰早先也已公告11月合併營收為15.07億元，是歷史新高，月增17.8％，並較去年同期大增64.2%。

敦泰前三季每股純益為1.64元，累計前11月合併營收為122.79億元，年增47.8％。法人認為，該公司本季業績表現應會優於原先預期，季增高個位數百分比，甚至有望挑戰達一成水準，持續刷新單季業績的歷史紀錄。

法人評估，敦泰近期業績成長動能，來自於陸續調漲產品價格，尤其是占營收比重超過七成的觸控與驅動整合IC（IDC）。

敦泰 營收

延伸閱讀

敦泰11月EPS達1.10元 獲利年增6.5倍

敦泰業績旺 盤中亮燈漲停

設備工程廠 營運加溫

敦泰11月業績15.07億元 再創歷史新高

相關新聞

鴻海電動車聯盟添新血 帝寶今盤中漲停

電動車成為盤面熱點，近期相關概念股表現強勢，鴻海集團電動車布局加入新盟友，旗下鴻華先進宣布攜手全球車燈製造大廠帝寶工業（...

敦泰早盤股價持續走揚 逼近百元大關

IC設計廠商敦泰（3545）近期表現搶眼，不但營收躍升，獲利也大增，推動股價持續走揚，早盤漲逾8％，一度達99元，百元大...

Mini LED明年市場需求看增 惠特明年營運有望回升

LED測試及設備廠惠特（6706）是台灣整個Mini LED供應鏈中，獨具競爭優勢的檢測設備廠，該公司今年營運受到全球新...

聯發科旗下絡達溢價收購 股價衝漲停

網通晶片廠九暘在聯發科旗下絡達將以每股新台幣22元溢價收購激勵下，今天股價表現強勁，開盤即跳空漲停，達20.9元

Mini LED夯 惠特大贏家

隨著蘋果、三星等科技巨擘將在新產品導入Mini LED技術，明年Mini LED終端裝置市場銷售量有望較今年呈現十倍以上...

手機零組件業 啟動擴產

因應美中貿易戰以及後疫情時代的分散風險考量，手機零組件業者明年新產線布局也逐步明朗，包括晶技（3042）將提前在明年首季...

燦坤拚成長 展店不停歇

3C通路燦坤（2430）指出，明年營運規劃以大型店「Awesome」、第十代店LifeStyle及店面持續改裝，做為三大...

聯發科旗下絡達 斥資15億元收購九暘

聯發科（2454）今（27）日公告，旗下絡達將以每股22元，斥資約15億元，收購九暘（8040）100%股權，而這是聯...

台積電法說會1月14日登場 市場聚焦庫存調整

台積電法人說明會將於明年1月14日登場，董事長劉德音日前已搶先預告，內部並未看到客戶砍單的現象；不過，供應鏈庫存水位與調...

熱門新聞

貨櫃海運誰稱王？長榮、陽明法人喊高價

五外資看明年台股 喊出「天價」

大股東擬轉讓持股 宣德成台翰最大股東

聯發科旗下絡達擬收購九暘 攻寬頻通訊晶片

電動車概念股 引爆新動能

長榮、陽明目標價 投顧上調

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。