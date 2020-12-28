敦泰早盤股價持續走揚 逼近百元大關

IC設計廠商敦泰（3545）近期表現搶眼，不但營收躍升，獲利也大增，推動股價持續走揚，早盤漲逾8％，一度達99元，百元大關已近在眼前。

敦泰於25日應主管機關要求，公布11月每股純益為1.01元，已接近其第3季的單季每股純益1.06元，獲利為2.09億元，年增幅度達6.5倍。敦泰早先也已公告11月合併營收為15.07億元，是歷史新高，月增17.8％，並較去年同期大增64.2%。

敦泰前三季每股純益為1.64元，累計前11月合併營收為122.79億元，年增47.8％。法人認為，該公司本季業績表現應會優於原先預期，季增高個位數百分比，甚至有望挑戰達一成水準，持續刷新單季業績的歷史紀錄。

法人評估，敦泰近期業績成長動能，來自於陸續調漲產品價格，尤其是占營收比重超過七成的觸控與驅動整合IC（IDC）。