電玩熱 面板雙虎還有戲

今年中開始，疫情催動宅經濟愈來愈熱，其中電競及電玩市場更是火燙，今年全球電玩產業營收近1,800億美元，且這股熱潮可望延燒至明年底，將持續帶動高階顯示器和電視需求，助攻面板業者維持強勁出貨動能，雙虎友達、群創迎來許久未見好光景。

面板市況大復甦、報價勁揚，雙虎基本面大為好轉，明年春節生產線更破例不休假，凸顯市場熱度持續延燒盛況。友達日前透露，面板供給缺口仍大，儘管現階段全球玻璃供應吃緊，但友達獲供應商支援，玻璃供應無虞，要在同業為缺玻璃基板傷透腦筋時搶占先機。

群創立下今年轉虧為盈的目標，也釋出明年過年生產線產能利用率維持高檔的訊息，並朝明年為員工加薪的目標邁進。

根據調研機構IDC最新數據，預估今年全球電玩遊戲產業營收將達1,797億美元，較去年多出二成，甚至比2019年全球電影和北美運動產業相加總產值還高。IDC指出，由於疫苗進度緩不濟急，預期明年底仍會有數十億人需要施打疫苗，遊戲市場明年全年都能維持熱度。

法人表示，因疫情仍未減緩，在家工作、學習及娛樂的生活型態至少到明年中都會是主流，加上Sony PS 5及微軟Xbox Series X/S等次世代遊戲主機在今年第4季推出，從今年底到明年初會有大量出貨潮，將促成高階顯示器和電視需求上升。

尤其，gaming TV產品在今年逐漸成形，畫面更新率從現在常見的60Hz上升到120Hz以上，讓畫面呈現更流暢逼真，符合玩家需求。韓廠LG、三星，陸廠海信、TCL等電視品牌廠都積極搶攻玩家市場，陸續推出gaming TV產品，這類產品預計最快在明年就會放量，雙虎因此受惠。

法人指出，除了玩家市場，今年也能看到55～85吋大尺寸電視需求增加及對高解析度要求的趨勢，顯示疫情不只催生在宅娛樂需求量，整體消費市場也往高規格、高單價產品移動。在超大尺寸產品中，友達目前在85吋面板出貨量穩居世界第一，且在8K面板持續領先；儘管出貨量相對小，但有助於提升產品平均單價。

高階顯示器方面，顯示器代工廠瑞軒指出，目前看到電競顯示器動能強勁，今年出貨量比去年成長100%，客戶也對明年展望給出相當正面預測。