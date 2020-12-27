電子四大缺貨族群 不看淡

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情干擾全球經濟，但也加速了企業與人類生活數位化。業界觀察，相關因素驅動下，半導體相關8吋晶圓代工及12吋先進製程、封測、儲存型快閃記憶體控制IC等分別出現缺貨或漲價情況，明年首季營運淡季不淡。

外資買盤也持續卡位半導體相關缺貨或漲價領域。台積電雖否認漲價，但先進製程供不應求，明年營運持續看旺。外資上周五買超台積電3,491張，連兩個交易日買超逾5,600張，也買超日月光投控5,831張、買超聯電1,327張、買超世界先進與群聯各逾百張。

台積電預計明年1月14日召開法說會，屆時將釋出新年度營運展望。台積電董事長劉德音先前已預告，明年上半年看起來會比以往季節因素的起伏好得多，為半導體市場注入強心劑。

在8吋晶圓代工方面，世界先進看好產能吃緊可望延續至明年上半年，來自5G所需電源管理IC、車用電子、遠距辦公需求三大趨勢帶動，看待漲價已在發生。世界先進新加坡廠區預定明年開出新產能，台灣廠區則優化轉往細線寬的生產。

晶圓代工訂單滿載、產能吃緊情況也帶動封測需求，除第4季主要封測應用熱度較往年提升，日月光投控先前罕見發出漲價通知，預計明年第1季漲價5%起跳。

群聯也傳出快閃記憶體控制IC報價調漲超過15%，主要是超微等大廠新應用需求、晶圓代工產能吃緊、封測醞釀漲價，促使控制晶片大廠不得不漲價。

漲價 台積電 晶圓代工

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