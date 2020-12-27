信邦、宏致 明年業績看俏

年終科技法說會聚焦在信邦與宏致，分別在29日與30日舉行。法人認為，受到個人電腦（PC）產業持續看好，加上汽車產業也開始復甦之下，信邦與宏致的明年業績展望持續看好。

電子零組件廠商信邦11月合併營收為21.0億元，較10月20.03億元成長4.8%，比去年同期13.73億元成長52.9%；累計前11月合併營收為198.8億元，較去年同期成長17.9%。

信邦指出，11月在電動車及傳統汽車需求持續、風電設備客戶將上半年度因疫情遞延的需求回補、太陽能微逆變器客戶需求增加、手機新機及其配件需求持續等因素帶動下，11月合併營收首次站上21億元，超越9月之營運表現，並在當年度第七次改寫單月營收歷史高點紀錄。

至於宏致今年營收約80億元，董事長袁万丁看好2021年的展望，法人預估，宏致明年營收至少百億元起跳，主要是來自網通、汽車電子與3C產品的成長所帶動，由於台灣廠產能已滿，規劃明年擴產三成，以迎接未來兩年的高速成長期。

宏致近期宣布併購美國Genesis，Genesis是一家總部位於美國亞特蘭大，提供給客戶產品解決方案的供應商，2020年營收約4,500萬美元(約新台幣13億元)，提供的產品包括有連接器、連接線、電磁遮蔽罩等，也可望挹注宏致的業績。