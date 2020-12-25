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晶相光股價回升 今盤中漲逾9%

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

影像感測IC廠晶相光（3530）股價在一段盤整之後，今(25)日早盤股價明顯走升，盤中一度達130.5元，漲幅逾9％。

晶相光先前在法說會中提到，明年所取得的產能應可支持該公司持續成長，希望明年業績能有兩位數百分比的增長。

晶相光日前應主管機關要求，公布10月每股純益為0.54元。該公司累計前11月合併營收為29.39億元，年增44.5％。累計前三季獲利為1.48億元，年增50.4％，每股純益為為1.93元。

關於明年產品漲價幅度，依照市場動態與供應鏈的狀況，晶相光估計調漲幅度希望不超過20％。整體而言，該公司希望能維持20％左右的毛利率

晶相光今年的業績成長動能主要來自於消費類IP攝影機應用，也就是主流量大的產品。接下來該公司希望進一步補強中高階產品版圖，明年要提高產品等級，新產品預計將在明年第4季可量產。

另外，晶相光的車載產品線齊全，現在已在後裝市場有不少斬獲，部分產品後續還有機會進入前裝市場。

法說會 毛利率

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