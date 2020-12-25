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蜜月行情結束？威鋒電子盤中翻黑

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照

威鋒電子（6756）上市掛牌第2天，股價開高走低由紅翻黑，一度下滑至257元，蜜月行情岌岌可危，盤中跌幅2.97%。

威鋒電子2008年成立，主要布局USB高速傳輸、USB Type-C及USB 電力傳輸（PD）等技術相關控制晶片領域，應用在個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、手機與遊戲機等產品。

威鋒電子累計今年前11月營收17.8億元，年增20.55%，法人看好在USB高速傳輸等應用市場可望逐年成長2~3成下，營運可望受惠。

威鋒電子24日以每股168元上市掛牌，盤中一度走高275元，終場以269元收盤，上漲101元，漲幅60.11%；今日早盤以270元開出，上漲1元，一度拉高至275.5元，可惜買盤力道不繼，股價翻黑一度下滑至257元，盤中跌幅2.97%，蜜月行情是否結束，端看收盤仍否翻紅。

USB 平板電腦 控制晶片

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