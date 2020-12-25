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聯詠盤中一度漲至362.5元 創歷史新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠聯詠（3034）今(25)日早盤股價勁揚，帶量上攻，盤中漲逾8％，再創歷史新高。

聯詠今日盤中股價最高達362.5元，改寫股價新紀錄。

聯詠先前在法說會中預估，第4季業績估計將介於218億至225億之間，等於是比第3季小幅增減，還有機會續創歷史新高。

聯詠第3季營收與獲利雙創歷史新高，累計前三季合併營收為575.02億元，年增20.1％，前三季獲利為81.73億元，年增33.4％，每股純益為13.43元。

展望第4季，聯詠認為，由於多地疫情持續延燒，在家上班、線上學習與娛樂等宅經濟需求預期將維持，這使得NB、平板與電競螢幕等應用產品，本季需求仍強勁，而且接下來到明年初有多個假期。有宅經濟加上季節性需求，讓本季需求看起來比以往傳統季節性動能更強。

不過，聯詠預期第4季SoC的表現將小幅季減，主要是晶圓代工交期變長，有部分訂單需遞延到明年首季交貨。大尺寸驅動IC業績則可能比上季增加，中小尺寸驅動IC的營收也會呈現小幅季增。

聯詠 營收

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