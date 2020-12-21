GIS砸7.53億元資本支出 擴建成都廠

觸控模組大廠業成GIS-KY（6456）今（21）日公告，旗下成都廠將新增7.53億元資本支出預算，預計用於產能擴建需求。市場推測，GIS此舉應是為明年即將上市的新款iPad進行擴產。

GIS去年底至今年底已在成都廠斥資5.63億元採購生產設備，而明年該廠的資本支出又擴大至7.53億元，顯示GIS成都廠已掌握訂單，否則不會貿然擴大資本支出。據悉，該廠區主要就是生產中低階以及高階版iPad。

針對iPad訂單狀況，GIS一向不評論客戶狀況。法人指出，由於陸系競爭對手近期受到美中貿易戰因素影響，因此讓GIS獲得轉單效益，所以才需要擴產因應需求，因此預料明年GIS在iPad供應鏈將扮演吃重角色，且持續穩固第一供應鏈的地位。

GIS今年前11月營收1,116.73億元，年增1.8%。