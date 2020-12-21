掛牌在即 威鋒盤中漲逾8%

威盛（2388）旗下小金雞、高速傳輸晶片業者威鋒電子（6756）將於24日掛牌，今（21）日在興櫃股價一度高達325元，漲幅超過8％。

威鋒公開申購價格為每股168元，以目前盤中高點價格來計算，中籤者每張潛在獲利空間超過九成。

威鋒成立於2008年，資本額為6億元，布局USB高速傳輸、USB Type-C及USB 電力傳輸（PD）等技術相關控制晶片領域，主攻裝置端，現階段有超過一半營收來自於USB集線器應用，另有近二成為PD相關產品，客戶群包括聯想、戴爾、惠普等。

威盛是威鋒大股東，原掌握其66.33％股權，在威鋒上市後，威盛對其持股將降到約58.9％，仍是最大股東。威鋒累計前11月合併營收為17.8億元，年增20.5％，前三季獲利為2.34億元，年增30.3％，每股純益為3.91元。