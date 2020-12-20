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威盛、宏碁旗下金雞 本周掛牌

經濟日報 / 記者鐘惠玲吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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威盛與宏碁集團旗下「小金雞」威鋒電子與智聯服務，24日與25日相繼掛牌上市與上櫃。威鋒電子主要業務為高速傳輸晶片，由於是興櫃第三高價股，掛牌表現備受外界矚目，18日興櫃股價收在301.5元，以申購價每股168元計算，公開申購中籤者每張潛在獲利空間接近八成。

威盛是威鋒電子大股東，原掌握其66.33％股權，在威鋒上市後，威盛對其持股將降到約58.9％，但仍是最大股東。威鋒累計前11月合併營收為17.8億元，年增20.5％，前三季獲利為2.34億元，年增30.3％，每股純益（EPS）為3.91元。

威鋒成立於2008年，資本額為6億元，布局USB高速傳輸、USB Type-C及USB 電力傳輸（PD）等技術相關控制晶片領域，主攻裝置端，現階段有超過一半營收來自於USB集線器應用，另有近二成為PD相關產品。

目前市場上USB 4規格相關電子產品滲透率逐漸提升，威鋒USB 4規格產品工程樣本已流片，正在內部驗證中，預計明年下半年可量產。

智聯服務18日興櫃股價收在110元，其掛牌是採競價拍賣及公開申購方式辦理，公開承銷價格訂為60元。在初次上櫃普通股承銷競拍方面，最低、最高得標價為85.98元、230 元，換算最高得標價較底價高出360%，得標加權平均價格則為91.09元。

智聯服務為專業資訊服務廠商，具有資訊周邊產品及設備之整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案客製化能力，所服務之客戶群以台灣半導體產業為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。

智聯服務受惠產品組合轉佳，法人看好下半年毛利率都將維持在高檔水準，帶動今年全年EPS挑戰2.66元。展望明年營運，在半導體產業客戶持續拉貨，加上非傳統IT系統整合業務可望發酵下，預期全年營收、獲利可望同步增長。

半導體

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