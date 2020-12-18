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威鋒中籤率0.64% 抽中估現賺逾13萬元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照

威鋒電子（6756）預計在12月24日掛牌上市，每股承銷價168元，因與興櫃股票價差大，吸引投資人熱烈參與申購，今(18)日公開抽籤，總合格件數為34萬3,553件，中籤率僅0.64%；以盤中興櫃價302元計算，抽中1張可賺進13.4萬元，但實際獲利仍要看上市當日的價格。

威鋒資本額6億元，2008年成立，開發USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD等控制晶片，預計在12月24日掛牌上市，初次上市公開申購，釋出2,231張供投資人申購，總計參與申購的總合格件數為34萬3,553件，中籤率0.64%。

威鋒今日股價開低走高，盤中一度拉升至302元，與承銷價168元出現134元價差，如果以今日盤中高價計算，中籤者1張可賺進13.4萬元，但實際獲利金額仍要看上市當日的股價表現，及中籤的投資人何時賣出而定。

威鋒將上市，威盛（2388）今日股價開高走高，一度衝高至62元，逼近漲停62.5元，盤中漲幅4.92%；威盛上漲，宏達電（2498）也是開高走高，盤中漲幅1.92%。

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