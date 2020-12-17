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偉詮電盤中強攻漲停 續創13年多來新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠商偉詮電（2436）近日股價大幅震盪，股價在昨日漲停之後，今（17）日盤中持續強攻漲停，衝上49.8元，續創13年多以來高點。

偉詮電受惠於客戶訂單需求熱絡，11月業績為歷史第三高，日前應主管機關要求，公布11月自結獲利為1.19億元，比去年同期大增超過1.3倍，每股純益為0.68元。該公司第3季每股純益為0.85元，11月的單月獲利幾乎接近上季獲利的八成水準。

偉詮電累計前11月合併營收為23.52億元，年增10.7％，前三季每股純益為0.99元。

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