快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威鋒帶頭衝 新股IPO申購凍資破500億元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股新股IPO申購火紅。報系資料照
台股新股IPO申購火紅。報系資料照

新股抽籤延燒，威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）15日進入申購第二天，累積投標筆數增加到25萬筆，凍資額提高到434億元，另同步展開IPO申購還有智聯服務（6751）及上洋產業（6728），15日首日開放累積9.2萬及6萬筆投單，合計三股票凍資額達516億元。

威鋒承銷價168元，抽中一張潛在價差逾13萬元，連兩天都湧入10多萬筆投單，迄目前累積258,756筆投單，凍資額增加到434億元，換算中籤率已低到0.8%，申購到今（16）日下午截止。而15日開放申購的智聯服務和上洋產業，抽中一張也各有萬元到5萬元不等價差，亦吸引破萬筆投單，各凍資55億元及25億元。

三檔IPO新股申購總凍資額達516億元，為近來新股申購熱度高峰。智聯服務有富爸爸宏碁（2353）加持，將辦理申購到17日止，上洋申購也到17日。

公開抽籤時程方面，威鋒預計18日抽籤，智聯和上洋都在21日辦理。另16日起還加入兩家現增申購，分別是立隆電（2472）及新鼎（5209），承銷價46元、62.46元，15日收盤價59.8元及66.3元，潛在價差約1.38萬、3,840元。

而到16日申購截止的現增股，有榮成（1909）、西柏（3541）二檔，承銷價為14.8元、45元，同樣以15日收盤價看，價差約6,050元、1.21萬元，迄目前累積198,604筆及94,053筆投單。

IPO 西柏

延伸閱讀

生技IPO熱 六檔排隊掛牌

宏碁資訊服務拼IPO 遠距商機一路看到2021年上半年

Airbnb、DoorDash上市首日股價瘋漲 原因在這裡

泡沫？Airbnb上市首日股價漲逾1倍 市值破1,000億美元

相關新聞

劉德音說沒被砍單 台積電早盤開高走高收復5日線

台積電（2330）預計明（17）日除息，每股配發2.5元現金股利，除息前受到外資報告表示遭砍單等消息影響，股價近日走弱，...

威鋒帶頭衝 新股IPO申購凍資破500億元

新股抽籤延燒，威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）15日進入申購第二天，累積投標筆數增加到25萬筆，凍資額提高到43...

宏碁NB 登亞馬遜銷售王

品牌廠宏碁（2353）PC業務再傳捷報，在美國亞馬遜銷售網站囊括多項類別榜首，包括整體筆電領域、桌上型AIO電腦領域及顯...

瑞軒明年帶勁 營收看增10%

瑞軒（2489）董事長吳春發昨（15）日表示，看好第4季到明年電競顯示器出貨量將逐季增加，機器人需求也持續上揚、年出貨量...

致伸毛利率 拚四年高點

致伸（4915）聚焦獲利組合優化，法人看好，除了受惠疫情帶動電競相關產品需求成長外，來自非手機應用的影像模組因技術含量及...

11月每股獲利／晶技0.53元

晶技（3042）昨（15）日公布，自結11月稅前盈餘1.64億元，月增2%、年增73.7%，每股稅前盈餘0.53元。前1...

超眾Q4業績 可望攀高

散熱模組廠超眾（6230）歷經今年新冠肺炎疫情衝擊後，下半年營運表現倒吃甘蔗，近期營收逐漸轉強，隨著越南廠即將開始投產，...

11月每股獲利／偉詮電0.68元 健和興0.34元

IC設計商偉詮電（2436）昨（15）日應主管機關要求，公布11月自結獲利比去年同期大增超過1.3倍，每股純益為0.68...

中華電北區總座 張義豐兼任

中華電信北區分公司總經理涂元光及行動通信分公司總經理陳明仕明年1月1日屆齡退休，北區總經理職務由南區總經理張義豐兼任，行...

英業達 跨足基因定序

英業達（2356）旗下英華達與榮文生醫繼共同成功開發「IronMag循環腫瘤細胞自動化檢測系統」 ，並獲得第17屆國家新...

勤誠、營邦 攻雲端商機

受惠雲端服務及需求大幅成長，明年全球伺服器出貨量有望年增5.6%，國內伺服器機殼廠勤誠（8210）、營邦已積極備妥產能，...

台灣大OTA技術 台達電採用

台灣大（3045）昨（15）宣布，空中升級技術（OTA）獲得全球電源與能源管理領導廠商台達電子採用，導入至DeltaGr...

熱門新聞

谷月涵：台股漲到差不多了 剩下要靠國際資金幫忙

股價飆悍 他靠這檔獲利1.1億

萬寶投顧董座朱成志：不只有台積電 台股明年群雄並起

台股回測萬四收跌142.53點 三大法人賣超208.63億

台股跌142點收14,068點 跌破10日均線

天鈺飆漲停 股價再改寫新紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。