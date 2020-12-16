威鋒帶頭衝 新股IPO申購凍資破500億元

新股抽籤延燒，威盛（2388）旗下威鋒電子（6756）15日進入申購第二天，累積投標筆數增加到25萬筆，凍資額提高到434億元，另同步展開IPO申購還有智聯服務（6751）及上洋產業（6728），15日首日開放累積9.2萬及6萬筆投單，合計三股票凍資額達516億元。

威鋒承銷價168元，抽中一張潛在價差逾13萬元，連兩天都湧入10多萬筆投單，迄目前累積258,756筆投單，凍資額增加到434億元，換算中籤率已低到0.8%，申購到今（16）日下午截止。而15日開放申購的智聯服務和上洋產業，抽中一張也各有萬元到5萬元不等價差，亦吸引破萬筆投單，各凍資55億元及25億元。

三檔IPO新股申購總凍資額達516億元，為近來新股申購熱度高峰。智聯服務有富爸爸宏碁（2353）加持，將辦理申購到17日止，上洋申購也到17日。

公開抽籤時程方面，威鋒預計18日抽籤，智聯和上洋都在21日辦理。另16日起還加入兩家現增申購，分別是立隆電（2472）及新鼎（5209），承銷價46元、62.46元，15日收盤價59.8元及66.3元，潛在價差約1.38萬、3,840元。

而到16日申購截止的現增股，有榮成（1909）、西柏（3541）二檔，承銷價為14.8元、45元，同樣以15日收盤價看，價差約6,050元、1.21萬元，迄目前累積198,604筆及94,053筆投單。