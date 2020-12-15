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台積電傳被蘋果砍單，短期漲不動...小散戶疑問：這是買點來了、還是不能買了？

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
市場傳出消息上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝的是近來漲勢凌厲的台積電（2330）。記者黃仲裕／攝影
市場傳出消息上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝的是近來漲勢凌厲的台積電（2330）。記者黃仲裕／攝影

摘要

市場傳出消息上游拉貨過度積極，iPhone 12已出現首波砍單，首當其衝的是近來漲勢凌厲的台積電（2330），這是散戶進場的好機會嗎？作者認為台積電明年訂單大致上已經談妥，即使蘋果手機需求下降，也不會改變其他企業的強勁訂單增長，預計來年的每股盈餘可望超出市場預期。

接近年終歲末，和友人的餐敍也稍微增多一些，多聽聞各界看法和交流意見可以刺激自己有另外的高度和角度。

海外返台的居民和引來的資金流入，引爆國內消費力，反應在股市強勁反彈及房市持續升溫，雖然央行已經開始採取信用緊縮政策，但暫時沒有冷卻跡象。

某投信高層表示，近來很多上市公司的大股東也開始提撥資部分資金，委託專業經理人代操，同時感嘆市場利率偏低，如果不投入股市，資產肯定會縮水。

明年的科技業、半導體、5G和自駕車將是有最具爆發力和成長性的族群，部分傳統產業和原物料供需也是後市可期。

近日投資人熱烈討論晶圓代工雙雄股價表現超強的狀況，究竟是買點或是賣點呢？我的看法如下：

以目前晶圓代工的產能幾乎滿載的情形，預料調漲的機會仍然很大，明年展望依然樂觀。

台積電明年訂單大致上已經談妥，即使蘋果手機需求下降，也不會改變其他企業的強勁訂單增長，預計來年的每股盈餘可望超出市場預期，預期25-27元左右，由於毛利和營收持續增長，給予的本益比可以再調升（目前約25倍，邁入28-30倍的可能性很大）。

同時台積電的高階製程比重持續拉高且有新廠投產，所以毛利、營收可望繼續成長。

聯電明年獲利也是非常不錯，這波回補、補漲行情特別強勁，不過50元附近的價位可能反應一半以上的明年預期，上漲空間相對會被壓縮。

聯電。歐新社
聯電。歐新社

行情急漲迄今，許多人都不以為然，甚至是一直想要等拉回，只要資金充沛，利率不變，景氣可望慢慢好轉，各國央行仍然是貨幣、財政政策同時進行，疫苗既然開始接種，意味著疫情必然會逐漸獲得控制和改善，短期內高點可能出現在美國國會紓困方案預算通過，但是中期的發展卻尚未結束⋯⋯

多頭走勢不需預設立場，股價愈漲愈高，空手者更多，我仍然強烈建議不要一直觀望，採取行動，參與市場行情才是當務之急。

如果是保守投資者，除了股票之外，美國長天期債券和高收益債券也是值得逢低承接，總之就是別留太多現金在手上！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台積電 半導體 疫情 上市公司 蘋果 聯電 科技股

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