劉揚偉：鴻海明年上半年營運俏

鴻海董事長劉揚偉昨（12）日表示，明年上半年業績肯定比今年同期好，除智慧手機有遞延效應外，電動車展望非常好，5G相關替換需求及伺服器都會不錯，他看好明年上半年鴻海的業績。

鴻海昨天舉行台灣量子科技共識論壇，由於外資發布報告示警，iPhone 12 出現首波砍單，除了晶圓代工大廠台積電首當其衝，外界好奇鴻海明年上半年是否因此受到影響？

劉揚偉說，他覺得會比今年好，明年會有遞延效應，肯定比今年好，至於好多少？要看新的產品，新的用法在新的環境下，是否仍可以維持，這很難判斷。

他說，每個產品有不同的發展需求，今年突然冒出在家工作（WFH），這會走多久還不知道，WFH還需要時間發展。若是要看各個產品，他認為，明年電動車一定非常好，至於資通訊（ICT）產品，因為已經成熟，他看好伺服器與5G相關替換產品，明年表現一定比今年好。

他強調，明年上半年一定比今年好，但是明年下半年景氣，要看疫苗行不行，疫苗還是會影響到2021全年狀況，疫苗目前推出了，但有些人有副作用，產生效應要七到八成的人都打，等明年上半年大多數人都打完，屆時會比較明確。

蘋果近日傳出攜手台積電發展Apple Car，蘋果是否跟鴻海合作？他表示，鴻海MIH電動車平台是為了加速整體電動車發展，歡迎蘋果合作。

他表示，MIH平台不是為某一個客戶，而是為產業發展，產業發展不是靠一家公司，是靠一群業者，透過平台串聯，帶動整個產業快速發展。

劉揚偉解釋，傳統汽車大廠都擁有平台，電子業過去想進去非常困難，過去很多同業花了十多年時間，跟傳統造車公司合作，想要推廣相關電子技術，但進展很慢，因為沒有平台能讓電子技術充分發揮，因此，平台出來的重要任務，就是解決新的人想要進入電動車產業但不得其門而入的問題。