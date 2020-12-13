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聯電今年來漲180％ 稱冠台灣50成分股

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台灣50成分股今年受制於外資龐大調節壓力，至12月11日止，僅17檔繳出正報酬，其中，聯電異軍突起，狂飆180%居冠，成為最大贏家，排名前六檔漲幅均逾五成，除台達電均為半導體股。

展望明年，綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清、凱基投顧台股總分析師張明祥看法，隨數位經濟成為永久趨勢，以及全球經濟重啟，科技股及傳產股可望健康輪動，今年備受壓抑的台塑四寶等原物料股、大立光、鴻海等都有表現空間。

台股今年在新冠肺炎疫情肆虐，以及美中大打科技戰等利空中，走出自己一片天，無懼外資自集中市場賣超6,050億元，累計至今上漲18.8%，在全球居前段班，更突破長達30年的12,682點天花板，最高攻抵14,427點。

以台灣50成分股來看，僅有17檔、約三分之一上漲，其中，電子占最大宗，包括聯電、矽力-KY、瑞昱、台達電、聯發科、台積電、廣達、國巨等13檔，傳產有正新、中鋼等二檔，金融有中租-KY、富邦金。

今年半導體供應鏈搭上去美化、去中化趨勢多頭列車，加上國內疫情控制得宜，轉單效應不斷，台灣50成分股中，除日月光投控逆勢下跌5.2%外，晶圓雙雄，以及聯發科、矽力-KY、瑞昱等三檔IC設計股漲幅都居前段班。

股價沉寂多年的聯電，今年挾與美司法部官司和解，以及美國制裁中芯國際等利多，獲利明顯轉佳，即便外資今年賣超95萬張，股價仍在投信狂敲14萬張、八大公股行庫大買16萬張下，股價大漲180%，市值回升3,798億元，躋身台股第七大。股后矽力-KY是中國大陸半導體自製化概念股，法人看好未來5G、電動車商機，9月獲選納入台灣50成分股。

台達電 台股 聯電

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